Кожевников — о шансах «Спартака» в серии со СКА: моменты москвичи создают, а забить некому

Двукратный олимпийский чемпион, прославленный спартаковец Александр Кожевников поделился мнением о ходе серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком» (3-1).
«Да, «Спартак» уступает в серии 1-3. Шансы всегда есть, только надо забивать больше, моменты москвичи создают, а забить некому. Юханссон здорово играет, что-то не хватает «Спартаку». Трудно понять, наверное, везения. СКА показывает свой класс, мастерства там побольше, конечно. Посмотрим, «Спартаку» нужно цепляться за серию», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 24 марта СКА в овертайме одержал победу в четвёртом матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с московским «Спартаком» со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт». Счёт в серии стал 3-1 в пользу армейцев.
- 26 марта 2022
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