«Металлург» выигрывает у «Авангарда» после второго периода в пятом матче серии

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит пятый матч второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает омский «Авангард». После второго периода хозяева ведут в счёте – 2:1 (1:1, 1:0).
На 4-й минуте Андрей Чибисов открыл счёт в матче с передач Артёма Земчёнка и Егора Яковлева, на 19-й Алексей Береглазов сравнял счёт, на 37-й, при игре в большинстве, Филипп Майе вновь вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Григорий Дронов и Николай Голдобин.
Напомним, после четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. В первых двух матчах омичи одержали победы в Магнитогорске, затем дважды проиграли в домашних играх в Балашихе.
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