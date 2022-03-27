Агент Гусева опроверг информацию о том, что он и его клиент ведут переговоры с ЦСКА

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего СКА Никиты Гусева, опроверг появившиеся слухи о том, что его клиент ведёт переговоры с ЦСКА. Контракт Гусева со СКА действует до 30 апреля 2022 года.



«Правда ли, что Никита Гусев ведёт переговоры с ЦСКА? Прежде всего, будет интересно понаблюдать за финальной серией Западной конференции между двумя армейскими клубами. Что касается различных инсинуаций и слухов про Никиту, то они не имеют под собой никакой почвы. Это некорректно и не соответствует действительности. Ни с ЦСКА, ни с каким другим клубом мы переговоров не ведём», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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