Хет-трик Драйзайтля не спас «Эдмонтон» от поражения от «Калгари» со счётом 5:9

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:5.

В составе «Калгари» по дублю оформили Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд (2+1) и Мэттью Ткачук (2+2), ещё по шайбе на счету Кристофера Танева (1+2), Оливера Чюлингтона и Диллона Дюбе (1+1). У «Эдмонтона» хет-трик оформил немецкий форвард Леон Драйзайтль (3+1), заработавший показатель полезности «-4», также отличились Дерик Брассар и Райан Ньюджент-Хопкинс (1+3).

С первых минут ворота «Эдмонтона» защищал Микко Коскинен, пропустивший пять шайб после 12 бросков, затем во втором периоде его сменил Майк Смит, отразивший 22 броска из 26. Голкипер «Калгари» Якоб Маркстрём совершил 26 спасений.