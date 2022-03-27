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Хет-трик Драйзайтля не спас «Эдмонтон» от поражения от «Калгари» со счётом 5:9

Хет-трик Драйзайтля не спас «Эдмонтон» от поражения от «Калгари» со счётом 5:9
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:5.

В составе «Калгари» по дублю оформили Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд (2+1) и Мэттью Ткачук (2+2), ещё по шайбе на счету Кристофера Танева (1+2), Оливера Чюлингтона и Диллона Дюбе (1+1). У «Эдмонтона» хет-трик оформил немецкий форвард Леон Драйзайтль (3+1), заработавший показатель полезности «-4», также отличились Дерик Брассар и Райан Ньюджент-Хопкинс (1+3).

С первых минут ворота «Эдмонтона» защищал Микко Коскинен, пропустивший пять шайб после 12 бросков, затем во втором периоде его сменил Майк Смит, отразивший 22 броска из 26. Голкипер «Калгари» Якоб Маркстрём совершил 26 спасений.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
9 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Брассар (Бушар, Кит) – 00:32 (5x5)   1:1 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 05:28 (5x5)   2:1 Танев (Коулман, Дюбе) – 14:23 (5x5)   3:1 Баклунд (Манджапане, Тоффоли) – 14:39 (5x5)   3:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Кассиан) – 19:01 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 20:44 (5x4)   4:3 Чюлингтон (Годро, Танев) – 23:07 (5x5)   4:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 23:52 (5x4)   5:4 Ткачук (Годро, Танев) – 25:06 (5x5)   6:4 Ткачук (Годро, Ханифин) – 27:39 (5x5)   6:5 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 29:18 (5x4)   7:5 Линдхольм (Годро, Ткачук) – 42:55 (5x5)   8:5 Баклунд (Тоффоли, Ханифин) – 46:01 (5x5)   9:5 Дюбе (Баклунд) – 54:23 (5x5)
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