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Видео всех трёх заброшенных шайб Евгения Малкина в ворота «Детройта»

Видео всех трёх заброшенных шайб Евгения Малкина в ворота «Детройта»
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35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился хет-триком и одной результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (11:2).

Предлагаем вашему вниманию видео всех трёх заброшенных шайб Малкина в игре с «Детройтом».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Таким образом, теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-1» и 18 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+68». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

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