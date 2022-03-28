«Женя всем показал — есть порох в пороховницах». Плющев — о хет-трике Малкина

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением об игре форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который минувшей ночью оформил хет-трик.

«Женя всем показал, что есть порох в пороховницах. Некоторые скептики говорили, что у Малкина тяжёлый сезон, сложно будет вернуться.



Но Женя показал, что он вернулся — мастер. Здесь удивляться особенно нечего. В спорте всегда есть момент фарта, настроения. Наверное, Женя попал в тот момент куража, хорошо его реализовав», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Евгений Малкин в матче с «Детройт Ред Уингз» (11:2) оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.



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