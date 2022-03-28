Прошкин: легионеры «Салавата» бросили команду. В КХЛ их больше звать не надо

Бывший защитник «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин прокомментировал ситуацию с легионерами в «Салавате».

«Для команды был большой удар, что в плей-офф уехали все легионеры. Это были очень важные игроки для команды. Ребята молодцы, собрались, доказали, что можно в какой-то степени обходиться без них. В серии с «Трактором» тех игроков, конечно, не хватило, они могли бы забить, в большинстве лучше разыграть. Но в любом случае команда показала достойный результат в этом сезоне.

Лямся остался до конца? То же самое, что с ребятами. Кто остался – ничего не боялся, ни на что не смотрел, с ответственностью подошли к команде. А тех легионеров, которые уехали из «Салавата Юлаева» и других команд, в КХЛ больше звать не надо. Они бросили команду, хотя знали ситуацию, что в России спокойно можно играть. Почему из Челябинска не уехали, а из Уфы убежали? Даже Хартикайнен, который провёл в Уфе девять лет.

Сейчас такая ситуация в мире, неизвестно, будут ли к нам приезжать другие легионеры, уедут ли те, которые были в других командах. Если не будет легионеров, значит, есть стимул развивать свою хоккейную школу. Часть своих воспитанников уже показали в плей-офф, что могут играть, если их правильно настроить и подготовить. Но всё должно идти с детского хоккея, в школах сейчас большие проблемы. Деньги, освободившиеся после ухода легионеров, можно пустить на детские школы — приглашать квалифицированных тренеров, проводить больше турниров, строить новые катки, потому что льда не хватает. Пусть не сразу, через несколько лет, но результат будет виден», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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