Каменев: мой фаворит на Востоке — «Металлург». В финале уже без разницы, с кем играть

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о подготовке к серии финала Западной конференции с санкт-петербургским СКА.
«Подготовка продолжается: делаем всё то же самое, что и в предыдущих раундах. Спокойно готовимся к следующей стадии. Это уже будет не первый матч для меня со СКА, мы играли в сезоне. Как я говорил уже, думаю, что всегда, когда буду играть против Питера, будут принципиальные матчи.
Было ли ощущение, что СКА стал действовать в более закрытой манере? Когда я там играл, в том году не особо много забивали. Думаю, что уже тогда была какая-то скованность в движении, не так много на атаку действовали. Больше обороне уделяли время.
ЦСКА ещё ни разу не проиграл: это придаёт дополнительную уверенность или не стоит обращать на это внимания? Безусловно, это придаёт уверенность. Думаю, что каждый понимает, что нужно делать для этого в каждой игре, чтобы добиться победы. В последнем матче с «Динамо» команда показала характер, что можем выигрывать, не только ведя в счёте, но и уступая. Я был очень рад, что победили в этом матче. При счёте 0:3 сложно отыграться, тем более соперник «Динамо» — хорошие игроки там подобраны.
Слежу ли за сериями на Востоке? Конечно. У нас идут тренировки, матчей нет, есть время посмотреть игры, особенно вечером. Кто знает, с какой командой нам предстоит дальше играть. Стараюсь смотреть все матчи.
Кто фаворит на Востоке, на мой взгляд? «Металлург». Не прочь был бы с ними сыграть в финале? В финале уже без разницы, с кем играть.
Я с 12 лет там жил, являюсь воспитанником. Только тёплые воспоминания о Магнитогорске: мне нравилось там жить и играть. Считаю, что моя карьера строится именно оттуда. Женя Тимкин в Питер перешёл. Сейчас особо ни с кем из клуба не общаюсь», — цитирует Каменева пресс-служба клуба.
- 28 марта 2022
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