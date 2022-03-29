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Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль сравнялся с Мэттьюсом, Овечкин остаётся на 4-м месте

Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль сравнялся с Мэттьюсом, Овечкин остаётся на 4-м месте
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Сегодня, 29 марта, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду одержал крупную победу над «Аризоной Койотс» со счётом 6:1. Немецкий форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль стал автором одной заброшенной шайбы. 26-летний нападающий догнал в списке снайперов НХЛ Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс». Оба хоккеиста забросили по 48 шайб в текущей регулярке.

Тройку лучших замыкает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 44 шайбы за 66 проведённых матчей. Следом идёт капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся 42 раза в 66 встречах.

Ещё один россиянин в топ-10 — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету 36 голов в 63 играх.

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