Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль сравнялся с Мэттьюсом, Овечкин остаётся на 4-м месте

Сегодня, 29 марта, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду одержал крупную победу над «Аризоной Койотс» со счётом 6:1. Немецкий форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль стал автором одной заброшенной шайбы. 26-летний нападающий догнал в списке снайперов НХЛ Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс». Оба хоккеиста забросили по 48 шайб в текущей регулярке.



Тройку лучших замыкает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 44 шайбы за 66 проведённых матчей. Следом идёт капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся 42 раза в 66 встречах.



Ещё один россиянин в топ-10 — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету 36 голов в 63 играх.



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