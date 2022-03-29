Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» заключил новое соглашение с форвардом Купцовым

«Нефтехимик» заключил новое соглашение с форвардом Купцовым
Комментарии

Нижнекамский «Нефтехимик» сообщил о продлении контракт с нападающий Сергеем Купцовым.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено до конца сезона-2023/2024.

Купцов стал игроком «Нефтехимика» по ходу сезона-2021/2022. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги он провёл 13 матчей, набрав 5 (3+2) очков при показателе полезности "+4". В плей-офф 27-летний форвард сыграл в трёх встречах, сделав одну голевую передачу при общей полезности «0».

Всего на счету Купцова 119 матчей в лиге за «Нефтехимик», «Северсталь» и «Югру», в которых он забросил пять шайб и отдал 17 голевых передач при полезности "-10". Напомним, нижнекамский клуб в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступил в серии «Трактору» (0-4).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022