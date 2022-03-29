«Нефтехимик» заключил новое соглашение с форвардом Купцовым

Нижнекамский «Нефтехимик» сообщил о продлении контракт с нападающий Сергеем Купцовым.



Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено до конца сезона-2023/2024.



Купцов стал игроком «Нефтехимика» по ходу сезона-2021/2022. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги он провёл 13 матчей, набрав 5 (3+2) очков при показателе полезности "+4". В плей-офф 27-летний форвард сыграл в трёх встречах, сделав одну голевую передачу при общей полезности «0».



Всего на счету Купцова 119 матчей в лиге за «Нефтехимик», «Северсталь» и «Югру», в которых он забросил пять шайб и отдал 17 голевых передач при полезности "-10". Напомним, нижнекамский клуб в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступил в серии «Трактору» (0-4).