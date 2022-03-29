Овечкин догнал Нидермайера и Герина по проведённым матчам в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 1263-й матчах в рамках Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (1:6).



36-летний форвард сравнялся по данному показателю с нынешним генеральным менеджером «Миннесоты Уайлд» Биллом Герином и экс-защитником «Нью-Джерси Дэвилз» и «Анахайм Дакс» Скоттом Нидермайером. Хоккеисты делят 81-е место.



В текущем регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 66 матчах, в которых набрал 78 (42+36) очков при показателе полезности "+4". Всего на его счету 1398 (772+626) баллов в карьере в НХЛ при полезности "+79". Он занимает третье место в списке снайперов лиги за всю историю. Впереди — Горди Хоу (801 шайба) и Уэйн Гретцки (894).



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