Зарипов — о будущем: сам бы хотел знать, что меня ждёт. Не факт, что будут предложения

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о своём будущем, а также о возможном подписании нового контракта с казанским клубом.



«Если честно, сам бы хотел знать, что меня ждёт. Какие предложения будут… Не факт, что вообще предложения будут. Будем рассматривать, разговаривать. В нашей жизни всё меняется», – сказал Зарипов в эпизоде сериала «Живём хоккеем», который выходит на официальном YouTube-канале «Ак Барса».



В завершившемся регулярном чемпионате Зарипов сыграл в 27 матчах, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности "+4". В плей-офф 41-летний нападающий провёл три матча и отдал одну результативную передачу при полезности "-2".



«Ак Барс» завершил выступления во втором раунде плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022, уступив в серии «Авангарду» (2 — 4).