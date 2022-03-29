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Журналист: если Ови побьёт рекорд Гретцки, это вопрос времени, когда Мэттьюс обойдёт его

Журналист: если Ови побьёт рекорд Гретцки, это вопрос времени, когда Мэттьюс обойдёт его
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Журналист 4th Line Goon Hockey Podcast и певец Тайлер Каш на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и американском форварде «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе.

«Даже если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это будет лишь вопросом времени — когда Мэттьюс сделает то же самое с Ови», — говорится в сообщении.

Напомним, в нынешнем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 78 очков: забросил 42 шайбы и отдал 36 результативных передач. Всего за карьеру на счету Александра 772 гола и 626 передач. На счету Мэттьюса в текущем регулярном чемпионате 48 голов в 60 встречах. 24-летний американец в 394 матчах в НХЛ забросил 247 шайб.

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