Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин опустился на 13-е место и отстаёт от Макдэвида на 20 очков

Сегодня, 29 марта, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Вашингтон Кэпиталз» разгромно проиграл во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (1:6), а капитан «столичных» Александр Овечкин впервые за два матча ушёл со льда без результативных баллов. Вместе с этим нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:6) отдал голевую передачу. Благодаря этому американец набрал 79-е (21+58) очко в текущем сезоне и поднялся на 12-е место в списке бомбардиров. Овечкин с 78-ю (42+36) баллами опустился на 13-е место, которое россиянин делит с форвардом «Колорадо Эвеланш» Микко Рантаненом.



«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду одержал крупную победу в матче с «Аризоной Койотс» со счётом 6:1. Коннор Макдэвид забросил шайбу и укрепился на первой позиции в гонке бомбардиров. На счету канадца стало 98 (36+62) очков.



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