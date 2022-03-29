Российский голкипер системы «Тампы» Алексей Мельничук признан вратарём недели в ECHL

Российский голкипер Алексей Мельничук, сменивший систему «Сан-Хосе Шаркс» на систему «Тампа-Бэй Лайтнинг», признан вратарём недели в ECHL.
23-летний россиянин одержал две победы с коэффициентом отражённых бросков 1.95.
Напомним, 22 марта Мельничук в результате обмена из «Сан-Хосе Шаркс» стал игроком «Тампа-Бэй Лайтнинг». Состав «Сан-Хосе» в результате сделки пополнил 23-летний канадский нападающий Антуан Моран. У Мельничука оставался последний год по его двухлетнему соглашению на $ 1,85 млн ($ 925 тыс. за сезон), аналогичная ситуация и у Морана – у него последний год по 4-летнему контракту $ 3,1 млн ($ 778 тыс. за сезон).
В нынешнем сезоне Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.
- 29 марта 2022
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