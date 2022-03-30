Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» победила «Монреаль» в матче с 11 голами. У Бобровского — 4 пропущенные шайбы

«Флорида» победила «Монреаль» в матче с 11 голами. У Бобровского — 4 пропущенные шайбы
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе «Флориды» по дублю оформили Джонатан Юбердо и Райан Ломберг, по голу забили Сэм Беннетт, Мэйсон Марчмент и Александр Барков, который также отдал одну результативную передачу. Вратарь команды Сергей Бобровский совершил 20 сейвов. У «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Крис Уайдман, Джоэль Эдмундсон, Лоран Дофен и Кристиан Дворак.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида», набрав 96 очков, остаётся на первой строчке, «Монреаль» с 47 баллами занимает последнее, 16 место. В следующем матче «Флорида» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». А «Монреаль» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Уайдман (Юлёнен, Дофен) – 02:32 (5x5)   1:1 Юбердо (Луостаринен) – 16:17 (4x5)   2:1 Ломберг (Торнтон) – 17:57 (5x5)   3:1 Беннетт (Шьяро) – 22:37 (5x5)   4:1 Ломберг (Барков, Вераге) – 27:57 (5x5)   4:2 Эдмундсон (Судзуки, Бэррон) – 36:24 (5x5)   4:3 Дофен (Перро, Уайдман) – 36:55 (5x5)   4:4 Дворак (Питлик, Савар) – 38:06 (5x5)   5:4 Юбердо (Беннетт, Ломберг) – 41:19 (5x5)   6:4 Марчмент (Беннетт, Райнхарт) – 54:43 (5x5)   7:4 Барков (Юбердо, Жиру) – 57:26 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022