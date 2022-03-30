«Флорида» победила «Монреаль» в матче с 11 голами. У Бобровского — 4 пропущенные шайбы

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе «Флориды» по дублю оформили Джонатан Юбердо и Райан Ломберг, по голу забили Сэм Беннетт, Мэйсон Марчмент и Александр Барков, который также отдал одну результативную передачу. Вратарь команды Сергей Бобровский совершил 20 сейвов. У «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Крис Уайдман, Джоэль Эдмундсон, Лоран Дофен и Кристиан Дворак.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида», набрав 96 очков, остаётся на первой строчке, «Монреаль» с 47 баллами занимает последнее, 16 место. В следующем матче «Флорида» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». А «Монреаль» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».