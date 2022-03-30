Плющев — о серии «Металлурга» и «Авангарда»: качели, качели, качели. Мне это непонятно
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал вылет омского «Авангарда» из розыгрыша Кубка Гагарина в четвертьфинале плей-офф с «Металлургом» (3-4).
«Я не помню такой серии. В плей-офф, когда две команды встречаются между собой, я такие качели не помню. 1:8, 5:1 — мне, конечно, это непонятно. Качели, качели, очень качели», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.
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