«Металлург» выбил «Авангард» из плей-офф КХЛ. Омичи не смогли отстоять прошлогодний титул

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.

На третьей минуте Андрей Чибисов, с передачи Егора Яковлева реализовав численное большинство, вывел «Металлург» вперёд. На 16-й минуте магнитогорцы подкараулили ошибку омичей на собственной синей линии и после комбинации в несколько передач забили второй гол усилиями Филиппа Майе. На старте второго периода Джош Карри с передачи Брендана Лайпсика в третий раз поразил ворота «Авангарда». Точку в матче на 59-й минуте поставил Григорий Дронов, забивший в пустые ворота.

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Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Металлурга». Действующий обладатель Кубка Гагарина, омский «Авангард», покидает розыгрыш трофея.