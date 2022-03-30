«Металлург» выбил «Авангард» из плей-офф КХЛ. Омичи не смогли отстоять прошлогодний титул

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.
На третьей минуте Андрей Чибисов, с передачи Егора Яковлева реализовав численное большинство, вывел «Металлург» вперёд. На 16-й минуте магнитогорцы подкараулили ошибку омичей на собственной синей линии и после комбинации в несколько передач забили второй гол усилиями Филиппа Майе. На старте второго периода Джош Карри с передачи Брендана Лайпсика в третий раз поразил ворота «Авангарда». Точку в матче на 59-й минуте поставил Григорий Дронов, забивший в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Металлурга». Действующий обладатель Кубка Гагарина, омский «Авангард», покидает розыгрыш трофея.
- 30 марта 2022
-
19:42
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:10
-
18:38
-
18:04
-
18:00
-
17:43
-
17:34
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:11
-
15:00
-
14:27
-
14:14
-
13:49
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:00
-
09:53
-
09:30
-
09:04
-
08:50
-
07:44
-
07:41
-
06:51
-
06:16
-
06:06
-
05:54