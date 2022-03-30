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«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Металлург» выбил «Авангард» из плей-офф КХЛ. Омичи не смогли отстоять прошлогодний титул

«Металлург» выбил «Авангард» из плей-офф КХЛ. Омичи не смогли отстоять прошлогодний титул
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
30 марта 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Чибисов (Яковлев) – 02:45 (5x4)   2:0 Майе (Коробкин, Дронов) – 15:41 (5x5)   3:0 Карри (Лайпсик) – 22:25 (5x5)   4:0 Дронов – 58:34 (en)

На третьей минуте Андрей Чибисов, с передачи Егора Яковлева реализовав численное большинство, вывел «Металлург» вперёд. На 16-й минуте магнитогорцы подкараулили ошибку омичей на собственной синей линии и после комбинации в несколько передач забили второй гол усилиями Филиппа Майе. На старте второго периода Джош Карри с передачи Брендана Лайпсика в третий раз поразил ворота «Авангарда». Точку в матче на 59-й минуте поставил Григорий Дронов, забивший в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Металлурга». Действующий обладатель Кубка Гагарина, омский «Авангард», покидает розыгрыш трофея.

Календарь плей-офф КХЛ
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