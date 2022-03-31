Ошибка Георгиева привела к пропущенной шайбе «Рейнджерс» в игре с «Детройтом»

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Завершился 1-й период, счёт в матче равный – 2:2.

Уже на четвёртой минуте встречи отличиться удалось силовому форварду «синерубашечников» Райану Ривзу, не забрасывавшего с 19 января. Отыгрались «Ред Уингз» после ошибки российского голкипера Александра Георгиева, который не успел вовремя сомкнуть щитки после наброса от Майкла Расмуссена. Спустя некоторое время Георгиев вновь пропустил аналогичную шайбу, которая проскочила между щитков после броска Якуба Враны. Однако «Рейнджерс» отыгрались уже через 10 секунд и завершили период вничью – 2:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В нынешнем сезоне Георгиев принял участие в 27 матчах, в которых отражал 89,4% бросков, пропуская в среднем 3,08 шайбы за игру.