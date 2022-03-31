Крис Крайдер повторил рекорд Яромира Ягра в «Рейнджерс» 16-летней давности

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.

От поражения «Рейнджерс» в основное время спас Крис Крайдер, реализовавший большинство за 3,5 минуты до конца третьего периода. Американский форвард в 24-й раз в нынешнем сезоне использовал лишнего, что является повторением клубного рекорда.

В сезоне-2005/2006 чешский форвард Яромир Ягр забросил 24 шайбы в большинстве, и с тех пор никому из «синерубашечников» не удавалось повторить достижение Ягра. Теперь это сделал Крайдер, проведя на 14 матчей меньше Ягра — 68 против 82.