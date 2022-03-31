Кожевников — о будущем Хартли: он же себе отходы ищет. Ещё перед плей-офф об этом говорил

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о будущем главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.



«Кошечкин – достаточно хороший вратарь, олимпийский чемпион. Кто бы что ни говорил, он олимпийский чемпион. Он молодец. В «Магнитке» на него надеялись, и он сделал всё, что нужно. Но я думаю, что там вообще вся команда играла здорово.



Не знаю, что Хартли будет делать дальше. Это должно быть решение совета. До этого же он говорил, что может не быть тренером, но остаться в клубе. Он же говорил уже об этом перед плей-офф. Он же себе отходы ищет», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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