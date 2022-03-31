«Амур» расторг контракты с Любимовым и Шашковым
Поделиться
Хабаровский «Амур» расторг контракты с нападающими Романом Любимовым и Глебом Шашковым, сообщает официальная группа команды во «Вконтакте».
В текущем сезоне Любимов провёл 30 матчей и набрал девять очков: забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Шашков после перехода в «Амур» не провёл ни одного матча.
Напомним, регулярный сезон КХЛ был досрочно завершён в начале февраля, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. В их список не попала команда из Хабаровска.
На данный момент в розыгрыше Кубка Гагарина – 2022 осталось четыре команды – это петербургский СКА, московский ЦСКА, челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 31 марта 2022
-
12:00
-
11:40
-
11:28
-
11:15
-
11:05
-
10:45
-
10:32
-
10:05
-
09:57
-
09:15
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:48
-
07:33
-
07:23
-
07:09
-
06:45
-
06:42
-
05:52
-
05:50
-
05:36
-
05:26
-
05:24
-
04:59
-
04:09
-
03:26
-
02:17
- 30 марта 2022
-
23:55
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:15
Партнерский контент