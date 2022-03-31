«Амур» расторг контракты с Любимовым и Шашковым

Хабаровский «Амур» расторг контракты с нападающими Романом Любимовым и Глебом Шашковым, сообщает официальная группа команды во «Вконтакте».

В текущем сезоне Любимов провёл 30 матчей и набрал девять очков: забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Шашков после перехода в «Амур» не провёл ни одного матча.



Напомним, регулярный сезон КХЛ был досрочно завершён в начале февраля, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. В их список не попала команда из Хабаровска.



На данный момент в розыгрыше Кубка Гагарина – 2022 осталось четыре команды – это петербургский СКА, московский ЦСКА, челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург».



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