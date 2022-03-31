Кто должен возглавить «Авангард» в следующем сезоне КХЛ?
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Вчера, 30 марта, в Магнитогорске завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф, в котором встречались местный «Металлург» и омский «Авангард». Победу во встрече одержали магнитогорцы, которые вышли в следующий раунд. Омичи, которыми руководил Боб Хартли, завершили сезон.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен возглавить «Авангард» в следующем сезоне КХЛ?» и оставляет среди вариантов «Боб Хартли останется в «Авангарде».
Напомним, под руководством специалиста команда дважды играла в финалах Кубка Гагарина, причём в 2021 году омичи завоевали главный трофей КХЛ, обыграв в финальной серии московский ЦСКА.
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