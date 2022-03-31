Гендиректор «Лады» оценил возможность возвращения клуба в КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв прокомментировал возможное возвращение клуба в КХЛ.



«Изменились ли планы по выводу «Лады» в Континентальную хоккейную лигу? Глобально — нет, не изменились. Штаб у нас с хорошим потенциалом и способен решать задачи и в КХЛ. Но здесь не совсем корректен термин «вывести» команду в КХЛ.



Дело в том, что тут отсутствует спортивный принцип выхода из одной лиги в другую, рангом выше. Здесь главный фактор — наличие объективных критериев для участия в этой лиге.



А если конкретизировать, то часть из критериев была — я имею инфраструктуру высочайшего уровня и штат сотрудников. Состав команды соответствующего уровня КХЛ можно подобрать. Самым сложным для нас, по моему мнению, будет формирование достаточного бюджета. Особенно в нынешних условиях.



Ясности в этом вопросе нет? Если говорим про КХЛ, то да. На сегодняшний день — мы в «вышке» и вопрос о КХЛ для нас пока неактуален по объективным причинам. Поясню почему.



Как вы знаете, в связи с событиями на Украине Континентальную хоккейную лигу покинули 150 легионеров. Что это значит? Это значит, что КХЛ будет черпать резерв из Высшей хоккейной лиги А и за компенсацию заберёт себе лучших.



Таким образом, многие клубы первой восьмёрки Высшей лиги А, где, напомню, играет «Лада», могут лишиться своих ведущих игроков.



Тут будет уместно напомнить, что нехватка мастеровитых хоккеистов ощущается не только в КХЛ, но и в «вышке» тоже. Но «вышке» проще, потому что мы, в отличие от КХЛ, можем подпитываться игроками из Молодёжной хоккейной лиги.



Особенно хотел бы отметить, что если «Лада» и пойдёт в будущем в КХЛ, то она пойдёт не вместо кого-то (финнов или латышей). Она пойдёт на своё место, которое за ней осталось», — цитирует Чеботарёва «Самарское обозрение».

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