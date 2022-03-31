Крикунов: те, кто говорят, что СКА играет от обороны и за счёт мастерства — заблуждаются

Экс-наставник сборной России и нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов высказал своё мнение о финале Западной конференции СКА — ЦСКА, который стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге.
«Нас ждёт захватывающая серия, в которой для определения победителя потребуется шесть, а то и семь матчей. Две крепкие армейские команды вышли в финал, и их шансы, на мой взгляд, примерно равные. Не соглашусь с теми, кто считает, что ЦСКА – фаворит. Да, москвичи идут пока в плей-офф без потерь, но любая серия имеет свойство заканчиваться.
У СКА есть чёткая система игры, причём они способны перестроить план действий на льду по ходу матча, исходя из ситуации. Питерцы грамотно меняют звенья, подстраиваются под тактику соперника. И те, кто говорят, что СКА играет от обороны и что питерская команда переиграла «Спартак» только за счёт мастерства – заблуждаются.
Игроки СКА хорошо обучены, мне нравится подход, который в команде с берегов Невы относительно того, что полное доверие молодым ребятам. Это перспектива не только СКА, но и всего нашего хоккея. Посмотрите, сколько игроков СКА в сборных различных возрастов! В питерском клубе чётко выстроена система, и это подтверждают результаты – все команды вертикали вышли в полуфиналы чемпионатов КХЛ, ВХЛ и МХЛ. И это отнюдь не случайность», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 31 марта 2022
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