Вайсфельд: ЦСКА – СКА – заслуженный финал Запада, а кто там должен играть?

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от финала Западной конференции СКА – ЦСКА.



«Видна ли мне была рука Жамнова в серии со СКА? Нет. То, что Гусев играл не так ярко, объяснимо тем, что к лидерам всегда повышенное внимание. Не просто так же говорят, что плей-офф – игра четвёртых звеньев. Не думаю, что Миронов как главный тренер допустил бы кого-то к команде.

ЦСКА – СКА – более чем заслуженный финал Запада, а кто там должен играть? Минск или «Спартак»? С ЦСКА вообще всё понятно, они производят очень сильное впечатление. В первых двух сериях они играли невероятно сильно, неужели они так пройдут весь плей-офф? Это будет удивительно. Если они будут играть так же, как в первых двух сериях, СКА будет очень тяжело», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».