«Бостон» разгромил «Нью-Джерси», у Пастрняка – ассистентский хет-трик

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 8:1.
Сначала хозяева забили на первой же минуте – постарался Мэтт Грызлик. Джек Хьюз ответил голом на 12-й минуте. На 17-й минуте вперёд хозяев вывел Джейк Дебраск, а после команду было просто не остановить.
На 23-й минуте упрочил преимущество Эрик Хаула. Потом на 27-й минуте забил Брэд Маршан. На 30-й минуте матча отличился Патрис Бержерон. Через минуту Маршан оформил дубль, а на 33-й минуте шайбу забросил Марк Маклафлин. На 37-й минуте матча точку поставил Тейлор Холл. Примечательно, что Давид Пастрняк оформил ассистентский хет-трик.
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