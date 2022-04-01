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«Бостон» разгромил «Нью-Джерси», у Пастрняка – ассистентский хет-трик

«Бостон» разгромил «Нью-Джерси», у Пастрняка – ассистентский хет-трик
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В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 8:1.

Сначала хозяева забили на первой же минуте – постарался Мэтт Грызлик. Джек Хьюз ответил голом на 12-й минуте. На 17-й минуте вперёд хозяев вывел Джейк Дебраск, а после команду было просто не остановить.

На 23-й минуте упрочил преимущество Эрик Хаула. Потом на 27-й минуте забил Брэд Маршан. На 30-й минуте матча отличился Патрис Бержерон. Через минуту Маршан оформил дубль, а на 33-й минуте шайбу забросил Марк Маклафлин. На 37-й минуте матча точку поставил Тейлор Холл. Примечательно, что Давид Пастрняк оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
8 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Грызлик – 00:57 (5x5)   1:1 Хьюз (Хишир, Сиверсон) – 11:02 (5x5)   2:1 Дебраск (Бержерон, Линдхольм) – 16:09 (5x5)   3:1 Хаула (Пастрняк) – 22:22 (5x5)   4:1 Маршан (Дебраск, Грызлик) – 26:33 (5x5)   5:1 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) – 29:01 (5x4)   6:1 Маршан (Райлли, Бержерон) – 30:34 (5x5)   7:1 Маклафлин (Фредерик) – 32:04 (5x5)   8:1 Холл (Пастрняк) – 36:12 (5x5)
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