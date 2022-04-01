«Колорадо» победил «Сан-Хосе», у Ничушкина – голевая

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.



Счёт голам открыли хозяева – на 22-й минуте забил Алекс Ньюхук. На 33-й минуте ему ответил голом Тимо Майер, которому отдал пас российский нападающий Александр Барабанов. После за хозяев на 44-й минуте забил Даррен Хельм, которому ассистировал российский форвард Валерий Ничушкин.



На 47-й минуте сравнял счёт Брент Бёрнс. На 53-й минуте за хозяев забил Микко Рантанен, а на 56-й минуте точку в матче поставил Андре Бураковски.

Эта победа стала второй подряд для «Колорадо», в прошлом матче они обыграли «Калгари Флэймз» со счётом 2:1.