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«Колорадо» победил «Сан-Хосе», у Ничушкина – голевая

«Колорадо» победил «Сан-Хосе», у Ничушкина – голевая
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В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Счёт голам открыли хозяева – на 22-й минуте забил Алекс Ньюхук. На 33-й минуте ему ответил голом Тимо Майер, которому отдал пас российский нападающий Александр Барабанов. После за хозяев на 44-й минуте забил Даррен Хельм, которому ассистировал российский форвард Валерий Ничушкин.

На 47-й минуте сравнял счёт Брент Бёрнс. На 53-й минуте за хозяев забил Микко Рантанен, а на 56-й минуте точку в матче поставил Андре Бураковски.

Эта победа стала второй подряд для «Колорадо», в прошлом матче они обыграли «Калгари Флэймз» со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ньюхук (Макдермид, Джонсон) – 21:54 (5x5)   1:1 Майер (Гертл, Барабанов) – 32:09 (5x5)   2:1 Хельм (Ничушкин) – 43:05 (5x5)   2:2 Бёрнс (Гертл) – 46:29 (5x5)   3:2 Рантанен (Кадри, Макар) – 52:17 (5x4)   4:2 Бураковски (Джонсон, Кадри) – 55:16 (5x5)
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