Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов поднялся на шестое место, Макдэвид лидирует со 100 баллами

Сегодня, 1 апреля, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Миннесота Уайлд» в овертайме уступила на домашнем льду «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:4. Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы. Он поднялся на шестую строчку в гонке бомбардиров НХЛ. На счету 24-летнего форварда 83 (38+45) балла за 65 проведённых встреч в текущей регулярке.
Лидером бомбардирской гонки является форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 100 (36+64) баллов за 67 встреч. Следом идёт его одноклубник — Леон Драйзайтль с 97 (49+48) очками после 68 игр. Замыкает тройку нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, он набрал 94 (23+71) балла за 67 матчей.
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