Капризов — просто космос! Забил уникальный гол и теперь в шаге от мощного рекорда в НХЛ

Кирилл Капризов продолжает свой восхитительный сезон. Главный русский бомбардир регулярки НХЛ и безоговорочный лидер «Миннесоты» штампует голы и очки в каждом матче, сокрушая все исторические рекорды «Уайлд». Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что у «дикарей» никогда не было кого-то более подходящего на роль фронтмена, чем Капризов, и в самое ближайшее время Кирилл перепишет абсолютно все индивидуальные достижения франшизы. Кирилл — просто космос!
В прошлой игре с «Филадельфией» Капризов отличился очередной шайбой, и выяснилось, что тем самым Кирилл повторил исторический рекорд клуба по голам за один календарный месяц — 13 шайб за февраль 2018-го также забивал Эрик Стаал. У Кирилла была ещё одна игра в запасе, чтобы установить новую планку, и россиянин воспользовался этой возможностью.
Свой уникальный по счёту гол Капризов забил в самом начале третьего периода домашнего матча с «Питтсбургом», завершив мини-камбэк «дикарей» со счёта 1:3. «Пингвины» добились преимущества в две шайбы к середине матча, но затем пропустили от Годро, а затем и от Капризова. В этом эпизоде многое сделал Райан Хартман, издевательски обыгравший Евгения Малкина за воротами Десмита и выдавший отличный пас на Кирилла, который не промахнулся с пятачка.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
14-й гол за календарный месяц — новый исторический рекорд «Миннесоты»! Кроме того, Капризов набрал уже 83-е очко в сезоне, а ранее за всё время существования клуба только один хоккеист добирался до такой высоты — это был Мариан Габорик в сезоне-2007/2008. Следующее набранное очко Капризова станет рекордным и закрепит россиянина в статусе самого результативного хоккеиста «Миннесоты» в рамках одного сезона.
Нет сомнений, что совсем скоро падёт и рекорд по голам за один чемпионат. Капризов забросил 38-ю шайбу, и это повторение второго результата в истории клуба — столько же забил Габорик в первом постлокаутном сезоне. Впереди только Стаал (сезон-2017/2018) и всё тот же Габорик (сезон-2007/2008) с 42 голами за регулярку. Капризову нужно забить пять голов в оставшихся шестнадцати матчах, чтобы стать абсолютным рекордсменом.
Что касается сегодняшнего матча, то шайба Капризова в итоге принесла «Миннесоте» одно очко, но в овертайме «дикари» уступили. Евгений Малкин исправился за свой «косяк» и потрясающе разобрался на пятачке с защитником и вратарём «Миннесоты», буквально запихав шайбу в ворота. Отличный гол от новоиспечённого рекордсмена НХЛ!
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Этим поражением «Миннесота» прервала серию из семи подряд домашних побед и теперь поедет на выезд. Заочная борьба за места в плей-офф в Центральном дивизионе продолжается.
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