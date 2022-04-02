«Ак Барс» крупно уступил «Амкалу» в футбольном матче

Сегодня, 2 апреля, проходил товарищеский футбольный матч между хоккейным клубом «Ак Барс» и любительским футбольным клубом «Амкал». Встреча завершилась победой «Амкала» со счётом 5:1.
В составе любительской команды голами отметились Герман Попков («Эль Класико»), Майк Крапивников, хет-трик оформил бывший профессиональный футболист Алексей Гасилин. Единственный гол «Ак Барса» забил Даниил Журавлёв.
«Ак Барс» усилил состав несколькими игроками, имеющими опыт выступлений в профессиональном футболе, в том числе тренером «Рубина» Олегом Кузьминым. Место в воротах с первых минут занял Данис Зарипов, а в нападении вышли Артём Лукоянов и Никита Лямкин.
«Ак Барс»: Зарипов (вр, к), Кузьмин, Адамчук, Юдин, Галиаскаров, Журавлёв, Бурмистров, Хенкель, Фасхутдинов, Лукоянов, Лямкин.
«Амкал»: Маслов (в), Левшук, Сычёв, Дражжук, Воронин, Млечный, Алёшин (Сибскана), Маврин, Карпов (Чужой), Прокопьев (Прокоп), Попков (Герман «Эль Класико»).
«Амкал» — любительский футбольный клуб, за который преимущественно играют видеоблогеры. Основатель проекта – блогер Герман «Эль Класико».
Напомним, «Ак Барс» завершил выступления во втором раунде плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022, уступив в серии «Авангарду» (2-4).
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