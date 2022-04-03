Вайсфельд: Воробьёв никому и ничего не должен доказывать. Это сильный тренер

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд ответил на вопрос об ожиданиях от старта серии финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором», а также поделился мнение о наставнике «сталеваров» Илье Воробьёве.
«Не сказал бы, что серия «Металлург» — «Трактор» была ожидаемой. «Магнитка» же только в седьмом матче смогла обыграть «Авангард». «Металлург» фаворит, но команда потеряла трёх защитников. Нужно смотреть, как она справится с этой проблемой. Плюс вопрос в том, восстановится ли Кошечкин, всё-таки это возрастной игрок. Вопросов очень много.
Доказал ли Воробьёв, что он топ-специалист? Он никому и ничего не должен доказывать, это сильный тренер. Злые языки есть всегда и обо всех. Обращать на всё внимание – только время терять», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, первый матч серии «Металлург» — «Трактор» состоится сегодня, в воскресенье, 3 апреля. Начало – 15:00 мск.
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