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Гол и результативный пас Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину»

Гол и результативный пас Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Уайлд» отличились Матс Цуккарелло, Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов. Автором единственной заброшенной шайбы «Харрикейнз» стал Теуво Терявяйнен.

Отметим, что благодаря этому голу и результативной передаче Капризов набрал 85 (39+46) очков в 65 матчах сезона и установил рекорд по количеству результативных действий за сезон, превзойдя достижение Мариана Габорика, у которого в сезоне-2007/2008 было 83 очка за 77 матчей.

Ворота «Миннесоты» в этой игре защищал Марк-Андре Флёри, отразивший 37 бросков из 39. Его визави из «Каролины» Фредерик Андерсен совершил 16 сейвов.

Новость по теме
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за один сезон
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Сперджен) – 10:20 (5x4)   0:2 Куликов (Джост, Бродин) – 24:10 (5x5)   0:3 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 47:24 (5x5)   1:3 Терявяйнен (Ахо, Славин) – 53:41 (5x5)
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