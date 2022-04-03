Гол и результативный пас Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «Уайлд» отличились Матс Цуккарелло, Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов. Автором единственной заброшенной шайбы «Харрикейнз» стал Теуво Терявяйнен.
Отметим, что благодаря этому голу и результативной передаче Капризов набрал 85 (39+46) очков в 65 матчах сезона и установил рекорд по количеству результативных действий за сезон, превзойдя достижение Мариана Габорика, у которого в сезоне-2007/2008 было 83 очка за 77 матчей.
Ворота «Миннесоты» в этой игре защищал Марк-Андре Флёри, отразивший 37 бросков из 39. Его визави из «Каролины» Фредерик Андерсен совершил 16 сейвов.
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