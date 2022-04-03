«Трактор» открыл счёт в матче с «Металлургом» в формате 5х3

Сегодня, 3 апреля, проходит второй игровой день полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» встречается с челябинским «Трактором». На момент написания новости идёт 14-я минута матча, гости ведут в счёте 1:0.

На 14-й минуте при игре 5х3 «Трактор» открыл счёт в матче – отличился Виталий Кравцов.

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Напомним, команды вышли на матч в следующих составах:

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;

Хабаров – Григорьев, Голдобин – Зернов – Карпов;

Дронов – Хульстрём, Лайпсик – Майе – Коробкин;

Николаев – Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.



«Трактор»:

Вилл (Гарипов);

Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;

Телегин – Бэйлен, Кравцов – Ткачёв – Капустин;

Блажиевский – Кулик, Фатеев – Стась – Капустин;

Кирпичников – Рольгизер, Основин – Потапов – Тридчиков.



Отметим, что первая встреча финала Западной конференции состоялась вчера, 2 апреля. В том матче, который проходил в Санкт-Петербурге, московский ЦСКА выиграл у СКА со счётом 3:1.

Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».

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