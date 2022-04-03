Юбердо стал рекордсменом «Флориды» по набранным очкам за один сезон НХЛ
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Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо стал рекордсменом клуба по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат.
На 27-й минуте встречи сезона Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (4:1, третий период) 28-летний форвард стал автором заброшенной шайбы. Этот набранный балл стал 97-м для Юбердо в чемпионате, он забил 24 гола и отдал 73 результативные передачи.
В текущей встрече с «Баффало» в составе «Пантерз» также отличились Антон Лунделль и Энтони Дюклер (дубль). Единственную шайбу «Сэйбрз» к этой минуте забросил Кайл Окпосо.
«Флорида» в настоящий момент располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 100 баллов после 68 проведённых встреч.
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