«Автомобилист» продлил контракт с Георгием Белоусовым
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Как стало известно «Чемпионату», «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Георгием Белоусовым на один сезон. Нынешний контракт форварда рассчитан до 30 апреля 2022 года.
В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 31-летний форвард принял участие в 41 встрече, набрав 13 (8+5) очков при показателе полезности «-1». Всего на счету Белоусова 546 матчей в лиге, в которых он забросил 90 шайб и отдал 140 голевых передач при общей полезности «-28».
За свою карьеру в лиге нападающий также выступал за «Витязь», «Нефтехимик» и «Ладу».
Напомним, «Автомобилист» по итогам сезона не сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, завершив регулярный чемпионат на девятой строчке Восточной конференции.
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