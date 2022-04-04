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«Автомобилист» продлил контракт с Георгием Белоусовым

«Автомобилист» продлил контракт с Георгием Белоусовым
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Как стало известно «Чемпионату», «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Георгием Белоусовым на один сезон. Нынешний контракт форварда рассчитан до 30 апреля 2022 года.

В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 31-летний форвард принял участие в 41 встрече, набрав 13 (8+5) очков при показателе полезности «-1». Всего на счету Белоусова 546 матчей в лиге, в которых он забросил 90 шайб и отдал 140 голевых передач при общей полезности «-28».

За свою карьеру в лиге нападающий также выступал за «Витязь», «Нефтехимик» и «Ладу».

Напомним, «Автомобилист» по итогам сезона не сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, завершив регулярный чемпионат на девятой строчке Восточной конференции.

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