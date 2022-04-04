Варламов — третья звезда прошедшей игровой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала имена трёх лучших игроков прошедшей недели.
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов был признан третьей звездой. 33-летний вратарь одержал три победы во встречах с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 и 5:2) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0), отразив 99 бросков из 104.
Второй звездой стал финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, забросивший пять шайб и отдавший три передачи в четырёх прошедших матчах. «Пантеры» продолжают занимать первое место в таблице Восточной конференции, обеспечив себе участие в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
Первая звезда прошедшей недели — нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. 25-летний канадец заработал 8 (5+3) баллов в четырёх встречах прошедшей недели.
- 4 апреля 2022
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