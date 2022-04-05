А. Юдин: СКА играл мощно, с преимуществом, соотношение бросков ясно говорит об этом

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин поделился впечатлениями от второй игры финала Запада между СКА и ЦСКА.



«Как я и предполагал, питерцы вышли на матч ещё более заряженными, чем на первую игру. Проигрывать при переполненных трибунах и перебираться в Москву при счёте 0-2 в серии было бы опасно. ЦСКА дома играет мощнее, и спасти серию при таком раскладе было крайне сложно.



Очевидно, тренерский штаб СКА извлёк уроки из первой игры серии и сегодня питерцы, по сути, сыграли без серьёзных ошибок. Пропущенный гол в самом начале — нелепый отскок от борта. СКА играл мощно, с преимуществом, соотношение бросков 39-16 говорит об этом довольно ясно. Нужно отметить самоотверженные действия питерцев в обороне при игре «три на пять». Думаю, серия между этими командами будет длинной», — сказал Юдин «Чемпионату».