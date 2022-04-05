А. Юдин: СКА играл мощно, с преимуществом, соотношение бросков ясно говорит об этом

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин поделился впечатлениями от второй игры финала Запада между СКА и ЦСКА.
«Как я и предполагал, питерцы вышли на матч ещё более заряженными, чем на первую игру. Проигрывать при переполненных трибунах и перебираться в Москву при счёте 0-2 в серии было бы опасно. ЦСКА дома играет мощнее, и спасти серию при таком раскладе было крайне сложно.
Очевидно, тренерский штаб СКА извлёк уроки из первой игры серии и сегодня питерцы, по сути, сыграли без серьёзных ошибок. Пропущенный гол в самом начале — нелепый отскок от борта. СКА играл мощно, с преимуществом, соотношение бросков 39-16 говорит об этом довольно ясно. Нужно отметить самоотверженные действия питерцев в обороне при игре «три на пять». Думаю, серия между этими командами будет длинной», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 5 апреля 2022
-
09:25
-
09:15
-
08:45
-
08:26
-
08:19
-
08:14
-
07:33
-
07:11
-
06:24
-
06:08
-
05:58
-
05:47
-
05:30
-
05:29
-
05:15
-
04:27
-
03:35
- 4 апреля 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
22:47
-
22:33
-
22:29
-
22:12
-
22:03
-
21:06
-
20:53
-
20:39
-
20:16
-
19:44
-
19:24
-
19:01
-
18:33
-
18:25
-
18:00