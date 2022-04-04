10-й не будет! СКА отыгрался в финале Запада и прервал грандиозную победную серию ЦСКА

После первого матча финальной серии на Западе со СКА мощное победное шествие ЦСКА продолжилось – подопечные Сергея Фёдорова до сих пор не знают поражений в этом плей-офф, одержав уже невероятные девять побед подряд. Сегодня их целью было одержать юбилейную 10-ю. Целью петербуржцев, которые проводили второй матч дома, было не дать им этого сделать.

Начало второго матча в точности повторило сюжет стартовой встречи – хозяева начали чуть активнее, но уже на второй минуте эта активность потеряла всякое значение. Звено Светлакова попросту унизило петербуржцев в их зоне, продемонстрировав образцовое давление. Москвичи перехватили шайбу, первым броском, как позавчера, забить не смогли, а вот на добивании открыли счёт. Второй шайбой в серии отличился автор победного гола двумя днями ранее 41-летний Александр Попов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Петербуржцы могли ответить уже в следующей смене. Для этого у них было практически всё – владение, хорошее движение, интересные комбинации. Не хватало самого главного – точных бросков. С этим, кстати, у невских армейцев были проблемы на протяжении всего первого периода, ведь все 16 бросков в створ были остановлены Иваном Федотовым. ЦСКА же своими возможностями воспользовался по максимуму – гол Попова стал результатом одного из всего четырёх бросков, доведённых до Ларса Юханссона.

После перерыва поток бросков от хозяев слегка сократился, но количество наконец-то воплотилось в качество. Одним из спасителей Петербурга вновь стал Андрей Кузьменко, которого уверенно можно назвать Арьеном Роббеном из мира КХЛ. Все, кто играл против известного нидерландского футболиста, знали, что за его проходом по правому флангу последует смещение в центр и удар с коронной левой, но мало кто мог этому противодействовать.

В арсенале Кузьменко таким приёмом стала «улитка» — с её помощью Андрей добыл для СКА третью победу в серии со «Спартаком», а сегодня создал убойный момент для Фальковского. Степан бросил в касание так, что шайба на мгновение пропала из виду. Нашли её довольно быстро – в воротах Федотова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Дежавю от первого матча? Как бы не так! В концовке второй двадцатиминутки СКА развил успех и вышел вперёд – бросок Ожиганова угодил в борт за воротами, а на добивании с другой стороны оказался Никита Гусев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ключевой момент для ЦСКА наступил в начале третьего периода – московские армейцы получили возможность провести 1 минуту и 38 секунд в формате «пять на три», однако армейцы петербуржские выстояли и не позволили соперникам даже сравнять счёт, который остался неизменным до последней секунды – СКА не позволил москвичам выиграть в 10-й раз подряд и отыгрался в финале Западной конференции, нанеся подопечным Сергея Фёдорова первое поражение в этом плей-офф. А это значит, что армейское дерби затянется ещё как минимум на три матча.