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«Металлург Мг» — «Трактор». Прямая трансляция
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16:50 Мск
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Морозов: не видим смысла отказываться от иностранцев. КХЛ будет помогать со своей стороны

Морозов: не видим смысла отказываться от иностранцев. КХЛ будет помогать со своей стороны
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с легионерами в составах команд.

«Не видим смысла отказываться от иностранцев. Все клубы в одинаковых условиях. Можете приглашать легионеров — по пять на матч. У каждого своя стратегия, кто-то играет местными, кто-то зовёт иностранцев, причём в основном опытных на уровне сборных, пробовавших себя в НХЛ. Для наших молодых ребят полезно расти рядом с ними. Если хотят приезжать, мы будем только помогать со своей стороны», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в текущем розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина проходят полуфинальные серии. «Металлург» встречается с «Трактором» (1-0), СКА — с ЦСКА (1-1).

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