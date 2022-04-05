Морозов: не видим смысла отказываться от иностранцев. КХЛ будет помогать со своей стороны

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с легионерами в составах команд.
«Не видим смысла отказываться от иностранцев. Все клубы в одинаковых условиях. Можете приглашать легионеров — по пять на матч. У каждого своя стратегия, кто-то играет местными, кто-то зовёт иностранцев, причём в основном опытных на уровне сборных, пробовавших себя в НХЛ. Для наших молодых ребят полезно расти рядом с ними. Если хотят приезжать, мы будем только помогать со своей стороны», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в текущем розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина проходят полуфинальные серии. «Металлург» встречается с «Трактором» (1-0), СКА — с ЦСКА (1-1).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
15:11
-
14:20
-
14:00
-
13:44
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:09
-
13:06
-
13:03
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:34
-
12:30
-
12:26
-
12:22
-
11:45
-
11:19
-
11:00
-
10:43
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:15
-
08:45
-
08:26
-
08:19
-
08:14
-
07:33
-
07:11