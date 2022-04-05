Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2022/2023

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что в следующем сезоне КХЛ примут участие 22 клуба.



«Рижское «Динамо» и «Йокерит» не прислали заявки, поэтому изменение составляют только эти клубы. Остальные 22 клуба подали заявки на участие в следующем сезоне, финансовые гарантии есть. У некоторых команд есть нюансы, которые мы отработаем в рабочем режиме с клубами», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, финский «Йокерит» и рижское «Динамо» вышли из состава участников КХЛ по ходу текущего сезона. Латвийский клуб не сумел отобраться в плей-офф, а команда из столицы Финляндии заняла второе место в таблице Западной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина должна была сыграть со «Спартаком».



Состав участников сезона-2022/2023:



1. «Авангард» (Омск).

2. «Автомобилист» (Екатеринбург).

3. «Адмирал» (Владивосток).

4. «Ак Барс» (Казань).

5. «Амур» (Хабаровск).

6. «Барыс» (Нур-Султан).

7. «Витязь» (Московская область).

8. «Динамо» (Минск).

9. «Динамо» (Москва).

10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).

11. «Локомотив» (Ярославль).

12. «Металлург» (Магнитогорск).

13. «Нефтехимик» (Нижнекамск).

14. «Салават Юлаев» (Уфа).

15. «Северсталь» (Череповец).

16. «Сибирь» (Новосибирская область).

17. СКА (Санкт-Петербург).

18. «Спартак» (Москва).

19. «Торпедо» (Нижний Новгород).

20. «Трактор» (Челябинск).

21. ХК «Сочи» (Сочи).

22. ЦСКА (Москва).



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