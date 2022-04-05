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Гатиятулин рассказал о состоянии травмированных Седлака и Пулккинена

Гатиятулин рассказал о состоянии травмированных Седлака и Пулккинена
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии травмированных игроков команды Лукаша Седлака и Теэму Пулккинена.

«Седлак и Пулккинен занимаются по индивидуальной программе, но конкретики нет», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее сообщалось, что хоккеисты не поехали на гостевые матчи финальной серии по состоянию здоровья.

Напомним, Седлак получил травму после столкновения с защитником «Салавата Юлаева» Григорием Паниным в полуфинале Восточной конференции.

После двух матчей финала счёт в серии равный. В первом матче «Металлург» обыграл «Трактор», но затем уступил. Следующие две встречи пройдут в Челябинске.

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