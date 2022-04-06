Панарин почти вплотную приблизился к топ-15 россиян по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1).

В активе российского форварда стало 373 голевые передачи в 499 матчах за карьеру в НХЛ, благодаря чему он почти вплотную приблизился к топ-15 россиян по этому показателю. На данный момент Артемий продолжает занимать 16-е место среди соотечественников, уступая всего две передачи защитнику Алексею Житнику (375 в 1085 матчах).

Национальный рекорд принадлежит нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину (698 в 974), второе место занимает Сергей Фёдоров (696 в 1248), а топ-3 замыкает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (627 в 1264). В пятёрку лучших также входят Сергей Зубов (619 в 1068) и Павел Дацюк (604 в 953).