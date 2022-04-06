Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам за сезон в матче с «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Завершён 1-й период, гости ведут в счёте – 2:1.
На 12-й минуте встречи отличиться удалось 28-летнему канадскому форварду «Рейнджерс» Райану Строуму, который сравнял счёт в матче, реализовав численное преимущество после удаления Егора Шаранговича. Ему ассистировали российский нападающий Артемий Панарин и защитник Адам Фокс.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
К концу периода «синерубашечники» вышли вперёд – хоккеистам «Рейнджерс» вновь удалось реализовать большинство усилиями Криса Крайдера, а Панарин оформил ассистентский дубль.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Таким образом, Панарин оформил 64-й и 65-й ассисты в нынешнем сезоне, благодаря чему обновил собственный рекорд по голевым передачам за сезон. Его лучшее достижение было установлено в сезоне-2019/2020, когда он отдал 63 голевые передачи. Всего в нынешнем сезоне Артемий набрал уже 84 (19+65) очка в 66 матчах.
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