Бобровский пропустил 10 шайб в двух последних матчах и дважды кряду был заменён на Найта

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:6 в овертайме.
С начала встречи ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который был заменён в начале второго периода на Спенсера Найта после четырёх пропущенных шайб. На счету Бобровского 10 отражённых бросков из 14, у Найта – 18 из 20.
Примечательно, что Бобровский не доиграл второй матч кряду, который он начинал в стартовом составе. 2 апреля Сергей пропустил шесть шайб после 25 бросков в матче с «Нью-Джерси» и также был заменён на Найта. В последних двух матчах российский вратарь пропустил 10 шайб за 62 минуты игрового времени.
- 6 апреля 2022
-
05:40
-
05:36
-
05:35
-
05:28
-
05:27
-
05:24
-
05:17
-
05:09
-
05:03
-
04:45
-
04:41
-
04:40
-
04:34
-
03:31
-
03:12
-
02:52
-
02:39
- 5 апреля 2022
-
23:59
-
23:30
-
21:32
-
20:40
-
19:59
-
19:57
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
18:50
-
18:33
-
18:28
-
18:27
-
18:15
-
17:59