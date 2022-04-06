Бобровский пропустил 10 шайб в двух последних матчах и дважды кряду был заменён на Найта

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:6 в овертайме.

С начала встречи ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который был заменён в начале второго периода на Спенсера Найта после четырёх пропущенных шайб. На счету Бобровского 10 отражённых бросков из 14, у Найта – 18 из 20.

Примечательно, что Бобровский не доиграл второй матч кряду, который он начинал в стартовом составе. 2 апреля Сергей пропустил шесть шайб после 25 бросков в матче с «Нью-Джерси» и также был заменён на Найта. В последних двух матчах российский вратарь пропустил 10 шайб за 62 минуты игрового времени.