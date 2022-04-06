Источник: каждый игрок ЦСКА получит по 70 млн рублей за победу в Кубке Гагарина
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Стали известны вероятные размеры премий команд, которые продолжают борьбу за победу в Кубке Гагарина, сообщает «Спорт-экспресс».
Каждый игрок московского ЦСКА в случае победы получит по 70 млн рублей, магнитогорского «Металлурга» — по 20 млн рублей, санкт-петербургского СКА — по 15 млн рублей. Остаётся неизвестным размер выплат лишь в челябинском «Тракторе», так как на данный момент они ещё не были объявлены.
Отметим, что в каждой из полуфинальных серий плей-офф КХЛ пока что ничья. ЦСКА вышел на СКА (счёт в серии 1-1), а «Трактор» играет с «Металлургом» (счёт в серии также 1-1).
Напомним, обладателем Кубка Гагарина 2021 года является «Авангард», который вылетел на стадии второго раунда, уступив «Металлургу».
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