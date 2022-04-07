Александр Овечкин превзошёл результат Джастина Уильямса по проведённым матчам в НХЛ

Матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) стал для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 1265-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

36-летний форвард превзошёл по данному показателю результат своего бывшего партнёра по столичной команде трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Джастина Уильямса, который завершил карьеру в лиге на отметке в 1264 матча. Таким образом Овечкин вышел на чистое 81-е место в истории НХЛ по этому показателю. Впереди россиянина располагается защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1267) и нападающий Бретт Халл (1269).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 68 матчах, в которых забросил 43 шайбы и сделал 38 результативных передач при показателе полезности «+4» и 18 минутах штрафного времени.