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«Трактор» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Светлов – о финале Запада: такого прямого хоккея много видим и в НХЛ

Светлов – о финале Запада: такого прямого хоккея много видим и в НХЛ
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Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о серии «Металлург» – «Трактор» в финале Восточной конференции.

«Тоже очень ровная и интересная серия. Первый матч с запасом взяла «Магнитка», во второй встрече Челябинск учёл все ошибки, сыграл смелее и активнее.

На мой взгляд, у «Трактора» есть потенциал играть в этой серии первым номером, всё-таки у «Металлурга» за плечами напряжённая и эмоциональная серия с «Авангардом». Из-за этого на каких-то отрезках «Магнитка» чуть проседает. Если Челябинск не будет отсиживаться, то способен сыграть с чемпионом регулярного первенства как минимум на равных.

В каком финале конференции уровень хоккея выше? На Западе армейские клубы играют «север – юг», очень быстро, с моментальным выходом в атаку. В принципе такого прямого хоккея много видим и в НХЛ.

На Востоке команды больше держат шайбу, скорости чуть ниже, иногда проходят раскаты. Учитывая маленькие площадки в КХЛ, более перспективным и эффективным видится хоккей на Западе», – цитирует Светлова Russia-Hockey.

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