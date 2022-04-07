Светлов – о финале Запада: такого прямого хоккея много видим и в НХЛ

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о серии «Металлург» – «Трактор» в финале Восточной конференции.



«Тоже очень ровная и интересная серия. Первый матч с запасом взяла «Магнитка», во второй встрече Челябинск учёл все ошибки, сыграл смелее и активнее.



На мой взгляд, у «Трактора» есть потенциал играть в этой серии первым номером, всё-таки у «Металлурга» за плечами напряжённая и эмоциональная серия с «Авангардом». Из-за этого на каких-то отрезках «Магнитка» чуть проседает. Если Челябинск не будет отсиживаться, то способен сыграть с чемпионом регулярного первенства как минимум на равных.



В каком финале конференции уровень хоккея выше? На Западе армейские клубы играют «север – юг», очень быстро, с моментальным выходом в атаку. В принципе такого прямого хоккея много видим и в НХЛ.



На Востоке команды больше держат шайбу, скорости чуть ниже, иногда проходят раскаты. Учитывая маленькие площадки в КХЛ, более перспективным и эффективным видится хоккей на Западе», – цитирует Светлова Russia-Hockey.