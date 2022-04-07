«Это с молоком матери». Борис Михайлов — о результативности серии Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин — великий хоккеист сегодняшнего времени. Надо пожелать Александру крепкого здоровья, чтобы он так же продолжал свою результативную серию ещё много лет, играл, пока коленки не сотрутся.



Такие хоккеисты рождаются не каждый день. Это с молоком матери — видимо, с детства любил забивать, так и до сих пор. Есть изюминка, которая не каждому хоккеисту дана», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

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