Кто следующий из россиян повторит достижение Овечкина и доберётся до 1400 очков в НХЛ?
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Минувшей ночью российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1400-е и 1401-е очко в Национальной хоккейной лиге и стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто следующий из россиян повторит достижение Овечкина и доберётся до 1400 очков в НХЛ?»
Предлагаются следующие варианты:
Евгений Малкин (1140 очков);
Никита Кучеров (592);
Артемий Панарин (557);
Кирилл Капризов (138);
Андрей Свечников (200);
Матвей Мичков;
Кто-то другой;
Эта отметка больше никому не покорится из россиян.
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