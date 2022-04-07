Кто следующий из россиян повторит достижение Овечкина и доберётся до 1400 очков в НХЛ?

Минувшей ночью российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1400-е и 1401-е очко в Национальной хоккейной лиге и стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто следующий из россиян повторит достижение Овечкина и доберётся до 1400 очков в НХЛ?»

Предлагаются следующие варианты:

Евгений Малкин (1140 очков);

Никита Кучеров (592);

Артемий Панарин (557);

Кирилл Капризов (138);

Андрей Свечников (200);

Матвей Мичков;

Кто-то другой;

Эта отметка больше никому не покорится из россиян.

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